METEO – ATTACCO POLARE nel WEEKEND, ancora MALTEMPO in ITALIA con NEVE prossima alla pianura! I dettagli

La situazione non è prevista subire profonde variazioni nel corso del prossimo weekend ed anzi nella giornata di domenica 9 gennaio un nuovo impulso di maltempo di natura ancora più fredda, ma sempre di origine polare marittima , sembra puntare la nostra Penisola. Rinnovata instabilità è dunque attesa sull’ Italia , ma con la neve che a quel punto in più settori del Paese potrebbe raggiungere quote prossime anche a quelle di pianura stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino in pianura o quasi in pianura in Emilia Romagna, zone interne della Toscana e delle Marche

La neve potrà scendere fino a quote pianeggianti o quasi pianeggianti sull’Emilia Romagna, zone interne della Toscana e zone interne delle Marche. Non è tuttavia attualmente escluso che i fiocchi potrebbero in quest’ultima regione lambire persino le coste, ma urgono conferme nei prossimi aggiornamenti. Sul resto delle regioni centrali fiocchi scenderanno comunque a quote di bassa collina, specie in Abruzzo. Neve in arrivo anche per l’Appennino meridionale, specie nella seconda parte di domenica 9.