METEO – ATTENZIONE, ATTACCO POLARE in direzione dell’ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

L’apice dell’ondata di caldo fuori stagione si è registrata quest’oggi sull’ Italia , con le temperature che hanno sfiorato anche i +24°C sulle zone orientali della Sardegna, raggiungendo valori tipici del mese di aprile. Non è finita qui, poiché valori incredibili si sono raggiunti anche sulle regioni settentrionali italiane, in particolare in Piemonte e Lombardia, dove si sono registrati anche localmente i +22/+23°C soprattutto nelle aree pedemontane. Diffusi invece i +20°C per lo stivale, assicurando in Italia una giornata primaverile.

Fronte freddo porterà maltempo al centro-sud

L’azione portata dal fronte freddo della perturbazione in questione, provocherà ancora una volta maltempo sull’Italia peninsulare centro-meridionale, saltando dunque le regioni settentrionali. I fenomeni saranno piuttosto rapidi, soprattutto sul versante tirrenico in quanto accompagneranno il fronte freddo in discesa tra il tardo pomeriggio e la sera di mercoledì 26 febbraio. Inevitabilmente in questo frangente crollerà la quota neve, attestandosi intorno ai 700/800 metri sull’Appennino centrale e sul resto delle regioni centrali, localmente anche più in basso, specie nel reatino. Nottetempo migliorerà sul settore centrale e le precipitazioni e il freddo raggiungeranno l’Appennino calabrese e assumeranno carattere nevoso dagli 800/900 metri. Il peggioramento sarà come già scritto piuttosto rapido in quanto già a partire dalla seconda parte di giovedì 27 le condizioni meteo tenderanno nuovamente a migliorare.