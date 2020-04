METEO – ATTENZIONE, CAMBIA TUTTO! Possibile svolta TEMPORALESCA in arrivo in ITALIA, ecco quando

Tempo in prevalenza stabile sulla nostra Penisola quest’oggi

Le condizioni meteo appaiono quest’oggi visibilmente stabili soprattutto sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia grazie agli effetti portati al suolo da un nuovo promontorio anticiclonico che avvolge non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del continente europeo. Cieli soleggiati sono stati praticamente dominanti sul territorio peninsulare, mentre ha insistito e insiste qualche ammasso nuvoloso anche massiccio sulla Sicilia, a causa della persistenza di correnti più fresche provenienti da una perturbazione che già da diversi giorni interessa il Mediterraneo orientale. Ciò non ha mancato di apportare anche qualche pioggia lungo le zone sudoccidentali della regione nel pomeriggio odierno, con accumuli tuttavia scarsi.

Clima primaverile, picchi di +23/+24°C al centro-nord, più fresco al sud

In aggiunta alle condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, l’Anticiclone porta i suoi effetti anche sotto l’aspetto delle temperature: mentre al centro-nord esse risultano anche sopra la media del periodo di qualche grado, con picchi termici localmente fino a +23/+24°C nel corso di questo pomeriggio, al sud risultano più contenute nella media a causa della circolazione secondaria dai quadranti orientali, a causa della perturbazione precedentemente menzionata. Le massime qui stentano infatti a superare soglia +20°C.

Settimana santa stabile e soleggiata

La settimana attuale, nonché settimana santa che precede la domenica di Pasqua, passerà all’insegna dell’evidente stabilità, con condizioni meteo in miglioramento a partire da giovedì 9 aprile anche sulle regioni fino ad oggi interessate da nuvolosità e piogge come la Sicilia. Le temperature continueranno in maniera molto lenta e graduale a salire, con picchi termici che entro sabato 11 potrebbero raggiungere i +25°C al nord localmente. Più contenute le temperature al sud per gli effetti della circolazione secondaria di cui prima abbiamo fatto menzione.