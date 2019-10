METEO – ATTENZIONE, grosso GUASTO del tempo in arrivo in ITALIA con CROLLO delle TEMPERATURE, i dettagli

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 13 ottobre invece è previsto sul nostro Paese l’aumento della nuvolosità proveniente dai quadranti occidentali, a causa di un flusso umido che si attiverà proprio sulle zone ovest del Mediterraneo. La nuvolosità riguarderà in primis i settori tirrenici centro-settentrionali, con il tappeto nuvoloso che risulterà via via meno consistente spostandosi verso il settore adriatico o verso il sud Italia, dove le temperature potranno subire un ulteriore leggero rialzo.

Maltempo in arrivo per la prossima settimana

Tuttavia quello appena enunciato non è l’unico peggioramento previsto da qui alla fine della seconda decade, ma ne è previsto come minimo un altro, in arrivo per la giornata di martedì 15 ottobre, sempre per una vasta saccatura di matrice nordatlantica che affonderà in Francia prima di puntare successivamente l’Italia. Ciò apporterà condizioni di spiccato maltempo anche in questo caso sui settori tirrenici centro-settentrionali, con temporali anche a carattere di nubifragio localmente e accompagnati da un brusco calo delle temperature. Tornerà infatti la neve sulle Alpi, come vedremo nel prossimo paragrafo.