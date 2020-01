METEO – ATTENZIONE, peggioramento INVERNALE in arrivo nel WEEKEND grazie ad un AFFONDO POLARE, i dettagli

Residuo maltempo in Liguria

Stanno per esaurirsi gli effetti delle correnti umide e instabili portate da una blanda circolazione depressionaria presente sul Golfo del Leone, responsabile di qualche pioggia di debole entità e occasionale sulla Liguria negli ultimi giorni. Nelle prossime ore è dunque atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo in tale area, seppur in un contesto di cieli comunque prettamente nuvolosi.

Il dominio dell’Anticiclone sta volgendo però al termine

L’Alta pressione di matrice azzorriana che fin dagli inizi del 2020 si estende dalle Isole delle Azzorre fino ad avvolgere la nostra Penisola e gran parte del vecchio continente è però destinata ad essere scalzata via, come vedremo nel prossimo paragrafo, da una saccatura di origine polare in arrivo dai quadranti nordoccidentali. La giornata di domani giovedì 16 gennaio sarà l’ultima di questa lunga serie di giorni senza una vera e propria perturbazione in Italia.

Saccatura polare in arrivo nel weekend

Una saccatura di origine polare marittima dominata da un vasto centro di bassa pressione che si posizionerà tra le Isole Britanniche e l’Islanda scenderà di latitudine affondando dapprima sulla Francia puntando successivamente la nostra Penisola. Ciò apporterà la prima perturbazione organizzata vera e propria del 2020 e dunque il forte maltempo in Italia, accompagnato da nevicate a quote medio-basse, vediamo dove.