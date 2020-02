METEO – ATTENZIONE, possibile rivincita INVERNALE con il GELO e la NEVE fin quasi in pianura, ecco quando

Altalena termica nei prossimi giorni in Italia

Nella giornata di domani mercoledì 19 febbraio il fronte freddo di una perturbazione in discesa sulla nostra Penisola, attraverserà tutta l’Italia apportando un calo delle temperature di qualche grado. Mentre sul versante tirrenico il calo sarà più “percettivo” a causa della ventilazione di tramontana (le temperature effettive non subiranno drastici cambiamenti), sul versante adriatico potrebbe invece ripercuotersi proprio sulle temperature effettive. I valori comunque rientreranno a malapena nella norma del periodo e successivamente, già a partire da venerdì 21 febbraio, è previsto un nuovo sensibile innalzamento delle temperature.

Fiammata africana in arrivo da domenica e per i primi giorni della prossima settimana

Il rialzo delle temperature a partire da venerdì 21 febbraio sarà solo un assaggio di quello che a partire dalla giornata di domenica 23 interesserà la nostra Penisola. Il promontorio anticiclonico subirà infatti un continuo rinforzo dal nord-Africa con temperature di diversi gradi oltre la norma del periodo pressoché ovunque. Caldo anomalo e fuori stagione in arrivo dunque tra domenica e mercoledì, con picchi termici superiori ai +20°C in molte zone del Paese.

Il gelo potrebbe arrivare solo a marzo

Stando alle ultimissime emissioni modellistiche del principale centro di calcolo americano GFS, dopo che il gelo non è arrivato a dicembre, non è arrivato a gennaio e non arriverà a febbraio, arriverà nel mese di marzo, precisamente nei primissimi giorni. Potrebbe portare neve a quote molto basse e addirittura prossime a quelle pianeggianti, soprattutto sul versante adriatico. Per ora si tratta solo di un’ipotesi data la distanza temporale, una tendenza che avrà sicuramente bisogno di molteplici conferme nei prossimi giorni; ma se dovesse trovare riscontro un’evoluzione simile sarebbe davvero paradossale dopo un inverno come quello che sta trascorrendo.