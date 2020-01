METEO – ATTENZIONE, un AFFONDO POLARE sta per impattare l’ITALIA con forti NEVICATE a QUOTE MEDIO-BASSE, ecco quando

L’Anticiclone domina lo scenario del Mediterraneo da almeno un paio di settimane

L’Alta pressione di origine azzorriana condiziona ormai da almeno un paio di settimane il clima italiano estendendosi dalle Isole delle Azzorre ed avvolgendo la nostra Penisola e non solo, anche gran parte delle aree centro-occidentali del vecchio continente. Le condizioni meteo ormai fin dagli inizi di questo 2020 appaiono dunque generalmente stabili con tempo asciutto. Le temperature nonostante ciò non vanno molto oltre la media del periodo, aggirandosi anzi intorno ad essa nei valori minimi grazie al fenomeno dell’inversione termica.

L’Alta pressione sta però per subire un duro colpo

Il vasto campo anticiclonico che si è esteso dunque dalle Isole delle Azzorre si prepara ad affrontare nelle prossime ore un duro colpo apportato dalla discesa di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Tuttavia nella giornata odierna il tempo rimarrà asciutto e i cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi in Italia fino ad almeno la mezzanotte, con qualche disturbo più consistente sul versante tirrenico settentrionale.

Un affondo polare mette l’Italia nel mirino

Nelle prossime ore una saccatura di origine nordatlantica o polare marittima (che dir si voglia), metterà nel mirino il nostro Paese nella sua discesa dai quadranti nordoccidentali. Essa verrà dominata da un vasto centro di bassa pressione presente tra le Isole Britanniche e l’Islanda che conterà un minimo depressionario di circa 975hPa. La perturbazione che ne scaturirà sarà la prima in Italia dall’inizio di questo 2020, con maltempo e nevicate a quote medio-basse.