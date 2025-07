Meteo Italia – In arrivo piogge, temporali ed un deciso calo termico con clima più fresco la prossima settimana

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buon weekend cari lettori del Centro Meteo Italiano. Verso un cambio di circolazione atmosferica su Mediterraneo ed Europa. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre in rinforzo nella sua sede naturale ed in elevazione verso nord con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Alta pressione ancora presente su Mediterraneo ed Europa centro-meridionale con pressione al suolo livellata intorno ai 1015 hPa, ma in fase di cedimento. Una saccatura depressionaria in discesa dal nord Atlantico sta infatti raggiungendo le Isole Britanniche e nel corso dei prossimi giorni si farà strada sull’Europa interessando in parte anche il Mediterraneo.

Sabato ancora stabile in Italia, tra sole, temporali pomeridiani e caldo in lieve attenuazione

Ecco le previsioni meteo per l’Italia per oggi sabato 5 luglio: Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, più asciutto su Liguria e coste adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con sviluppo di acquazzoni e temporali, più asciutto su coste e pianure. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali nelle zone interne, invariato altrove. In serata e nottata torna la stabilità con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature in lieve calo al Centro-Nord e stabili o in lieve rialzo al Sud.

Domenica con temporali in arrivo al Nord

Come anticipato, nei prossimi una saccatura depressionaria nord atlantica si farà strada sull’Europa e già nella giornata di domani andrà a muoversi sull’Europa centro-occidentali fino a lambire la Penisola Italiana. Domenica che vedrà dunque un graduale peggioramento delle condizioni meteo al Nord Italia con qualche pioggia al mattino ed instabilità in aumento nel corso del pomeriggio con acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, specie in serata. Tra la serata e la notte maltempo in arrivo anche sul medio versante tirrenico. Temperature in generale lieve diminuzione su valori più vicini alle medie o ancora leggermente sopra media specie lungo il versante adriatico.

Prossima settimana clima più fresco

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, saccatura depressionaria che si muoverà lentamente verso est fino a raggiungere i Balcani verso metà della prossima settimana. Primi giorni della settimana che vedranno dunque nuovi impulsi instabili lambire il Mediterraneo, portando qualche temporale ancora soprattutto al Nord ed un generale calo termico più deciso. Giornata di lunedì ancora con temperature nella media in Italia, mentre tra martedì e mercoledì ingresso di aria più fredda che porterà un ulteriore calo termico con valori anche di 2-4 gradi sotto le medie su gran parte dell’Italia. Clima che si manterrà abbastanza gradevole anche nel resto della settimana, anche se con temperature in lieve e graduale rialzo ma comunque in media.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.