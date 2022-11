Meteo – Attuale miglioramento in Italia, con possibile nuovo peggioramento nelle prossime ore: ecco dove

Maltempo nella prima parte di giornata sull’Italia

La prima parte della giornata odierna è stata caratterizzata da un passaggio perturbato di natura atlantica che ha interessato principalmente il versante occidentale del Paese, su alcuni settori dei quali la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo. I fenomeni in effetti talvolta sono risultati localmente intensi, con le condizioni meteo che altrove sono apparse relativamente più stabili e asciutte, nonostante una densità nuvolosa a tratti anche piuttosto consistente, specie al centro-sud.

Tempo in miglioramento attualmente

Attualmente, le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un miglioramento delle condizioni meteo in atto sulla nostra Penisola, grazie all’allontanamento del suddetto fronte perturbato. Residui e isolati rovesci stanno insistendo solo sulle zone tirreniche della Calabria, mentre altrove il tempo appare relativamente più stabile e asciutto, con temperature che si mantengono su valori comunque autunnali o, in alcuni casi, tardoautunnali.

Nuovo possibile peggioramento in tarda serata

Le prossime ore saranno caratterizzate da una sostanziale conferma al miglioramento in atto sulla nostra Penisola, anche se a partire dalla tarda serata, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, un nuovo impulso di maltempo dominato da un centro di bassa pressione che si situa sul Mar Baltico porterà un nuovo peggioramento che potrebbe interessare alcune aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo in arrivo sulla Sardegna meridionale

Nella tarda serata odierna pertanto un nuovo impulso di maltempo potrebbe favorire il ritorno di piogge e possibili temporali localmente anche intensi sulle aree più meridionali della Sardegna, mentre sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo potranno mantenersi ancora relativamente stabili e asciutte, in un contesto di cieli comunque prevalentemente nuvolosi, in particolare sulle regioni centro-meridionali. Le temperature, in linea generale, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori che già 24 ore fa si sono misurati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.