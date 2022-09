METEO AUTUNNO – Cambio stagionale e tracollo TERMICO. La TENDENZA per l’ITALIA

Condizioni meteo attuali

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Fase transitoria per l’arrivo di correnti umide da sud-ovest che ci accompegneranno nelle prossime ore specie sulle regioni del centro-nord. In queste ore sta piovendo Sull’Appennino settentrionale, sulle Alpi del Friuli e sull’Umbria. I cieli risultano coperti su gran parte della penisola fatta eccezione per l’estremo sud. Siamo solo all’inizio di questa lunga fase perturbata, che ci accompagnerà fino al termine della settimana. Vediamo i dettagli delle previsioni meteo per oggi.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Focus meteo – Queste le previsioni meteo dettagliate per la giornata odierna: AL NORD: Al mattino acquazzoni e temporali sul Friuli, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità sui rilievi Alpini, nessuna variazione sul resto della penisola. In serata ancora temporali intensi sul Triestino e residue piogge sul Trentino Alto Adige. Fenomeni in esaurimento nella notte. AL CENTRO: Al mattino cieli coperti con piogge intense tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulla fascia Tirrenica, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sul Lazio, nuvolosità medio-alta in transito altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e cieli soleggiati solo sulla Sicilia. In serata atteso un aumento della copertura nuvolosa, con piogge nella notte solo sulla Sardegna. Nel corso del pomeriggio odierno e per il resto della giornata avremo fenomeni molto intensi che da domani investiranno anche le regioni meridionali.

Calo termico e neve in montagna entro il weekend

Meteo settimana – Il promontorio anticiclonico si muoverà infatti molto velocemente verso est e l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali porterà piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali. Come già anticipato domani avremo acquazzoni e temporali sui settori Tirrenici meridionali, con forti raffiche di vento associate. Le piogge insisteranno tra Campania e Basilicata, mentre avremo instabilità sulle regioni centrali ed ancora forte maltempo al nord-est. Su quest’ultimo le precipitazioni proseguiranno anche nelle ore serali. Alla fine della settimana situazione sinottica che potrebbe vedere la presenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sul Mar Baltico. Questa porterebbe correnti instabili anche sul Mediterraneo centrale con maltempo in estensione nel corso del weekend a buona parte della Penisola. La configurazione proposta al momento dai principali modelli meteo sembrerebbe proprio quella di una vera e propria rottura stagionale, con annesso ritorno della neve in alta quota. Vediamo infine la tendenza per il lungo termine.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza a lungo termine per la stagione autunnale

La prima parte di settembre è stata caratterizzata da un’alternanza di fasi miti e piovose, ma la tendenza potrebbe sovvertirsi nel lungo periodo: al momento le tendenze stagionali (elaborate dai principali centri di ricerca) indicano un mese di settembre in media o sotto-media (specialmente ECMWF e NCAR) ed un ottobre per lo più carente per quanto riguarda le precipitazioni. Solo il modello europeo ipotizza un ottobre con piogge in media e dunque frequenti irruzioni perturbate sul nostro stivale. Se le tendenze dovessero essere confermate ci dovremmo preparare al trimestre più piovoso dell’anno per poi procedere verso la stagione fredda. Essendo ancora molto elevato il margine di incertezza, vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.