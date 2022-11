Meteo – L’autunno ci prova, in arrivo impulso polare con maltempo, neve e generale diminuzione delle temperature

Tempo stabile in Italia, ma anche qualche pioggia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Alta pressione ancora presente tra basso Atlantico e Mediterraneo con pressione al suolo di circa 1025 hPa continua a mantenere tempo stabile su gran parte dell’Italia, con cieli soleggiati e clima piuttosto mite per il periodo, con temperature di circa 2-4 gradi sopra la media. Delle correnti sud-occidentali portano comunque qualche pioggia tra Liguria e Pianura Padana.

Impulso instabile in arrivo tra domani e venerdì

Mentre l’alta pressione continua a proteggere l’Italia, una profonda depressione è presente sul nord Atlantico, con minimi di pressione al suolo di circa 975 hPa e in lento movimento verso est. Una saccatura depressionaria ad essa associata andrà ad estendersi verso sud-est fino a raggiungere il Mediterraneo centrale entro la giornata di venerdì, approfondendo un minimo al suolo sul Nord Italia. Questo porterà piogge e temporali già nella giornata di giovedì al Nord-Ovest per poi estendersi a gran parte della Penisola nella giornata di venerdì, fino a raggiungere il Sud Italia entro la mattinata di sabato. Maltempo che potrebbe risultare anche molto intenso, con acquazzoni e temporali che localmente potranno assumere carattere di nubifragio.

Generale calo termico entro il weekend, finalmente un po’ di temperature autunnali

Entro il weekend il minimo al suolo raggiungerà lo Ionio, permettendo cosi l’arrivo di ampie schiarite e Nord e su parte del Centro. Primo fine settimana di novembre che vedrà dunque ancora piogge e temporali al Sud, sulla Sicilia e medio versante adriatico. Impulso instabile che porterà sull’Italia anche aria più fredda di origine polare da nord-ovest, con conseguente calo termico su tutte le regioni. Le temperature attualmente sopra media, scenderanno anche fino a 2-3 gradi sotto le medie del periodo. Caldo anomalo che lascia quindi il posto ad un clima autunnale, almeno in questa prima parte di novembre, con ritorno della neve in montagna, che sulle Alpi potrà scendere anche sotto i 1500 metri di altitudine.

Tendenza meteo: prossima settimana probabile ritorno dell’alta pressione

Peggioramento meteo confermato secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli ma non sarà ancora un cambio di circolazione duraturo. Con l’arrivo della prossima settimana dunque novembre potrebbe continuare non molto diverso da quanto visto fino ad ora. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una rimonta dell’alta pressione. Unica differenza è che l’anomalia termica, almeno per questa prima decade di novembre, dovrebbe risultare più contenuta.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni