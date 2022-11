Meteo – Perturbazione Autunnale: scatta l’allerta del Dipartimento di Protezione Civile

Condizioni meteo attuali

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Tornano le piogge dalla giornata di domani, grazie alla lenta ritirata dell’alta pressione che ha dominato a lungo per il mese di Ottobre: situazione sinottica che vede una maggiore intrusione di una circolazione depressionaria sull’Europa settentrionale; questa apporterà nella prima settimana del mese di Novembre un calo delle temperature ed il successivo arrivo della prima perturbazione del mese. Entriamo nel dettaglio.

Al via una nuova perturbazione, l’Autunno incombe

Focus meteo – Tra domani e Venerdì 3 Novembre il maltempo farà da padrone sul bacino Mediterraneo: un minimo di bassa pressione livellato intorno ai 1000 hPa si andrà a formare apportando condizioni di maltempo diffuso. Le regioni più colpite saranno dapprima quelle di nord-ovest, e successivamente quelle Tirreniche, con precipitazioni anche intense e a carattere di temporale. Verso il weekend il maltempo andrà ad estendersi verso il Nord-Est e il Centro Italia, specie regioni tirreniche. Peggioramento meteo che infine entro l’inizio del weekend raggiungerà il Sud. Sarà anche il turno del ritorno della neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve in arrivo su Alpi e Appennino

Tendenza meteo – Questa fase di maltempo sarà seguita anche da un calo delle temperature che torneranno in linea con le medie del periodo: valori termici dunque in calo fino ad 8-15°C al settentrione, con neve sulle Alpi fino a quote medio-basse (fino a 1700-1800 metri sulle Alpi di nord-ovest Giovedì e a seguire fino a quote comprese tra i 1500-1600 metri Venerdì) e anche sulle cime dell’Appennino. Inverno dunque che scalda i motori, ma per il momento possiamo solo aprirci a qualche ipotesi.

Allerta Protezione Civile, ecco il comunicato

In vista dei fenomeni attesi per la giornata di domani, il Dipartimento di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino:

Precipitazioni:

– dal pomeriggio, sparse tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto occidentale, Liguria, Emilia-Romagna centro-occidentale e Toscana nord-occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Piemonte orientale, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna occidentale e Alta Toscana;

– da isolate a sparse su resto di Nord e Toscana, Marche settentrionali, Umbria settentrionale ed occidentale, Lazio centro-occidentale, Molise occidentale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

