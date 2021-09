METEO – L’AUTUNNO continua a tentennare: fine SETTEMBRE ed inizio OTTOBRE con l’ANTICICLONE, la TENDENZA

Meteo fine settimana – L’ultimo weekend del mese di settembre sarà diviso a metà dal punto di vista meteo: da una parte la giornata di sabato sarà caratterizzata da maggiore nuvolosità al settentrione; successivamente, nelle ore serali si potranno formare le prime precipitazioni sulla Liguria e sul Piemonte; dal mattino successivo sono attesi acquazzoni e temporali tra il Genovese e lo Spezzino, con un possibile coinvolgimento della Versilia. Da monitorare con particolare attenzione questa fascia territoriale, in quanto potrebbero formarsi insidiosi temporali autorigeneranti con accumuli di pioggia localmente molto elevati. Nella giornata di domenica le piogge transiteranno anche su Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Trentino; più ai margini del peggioramento le regioni del nord-est. A questa fase, sarà associato un aumento del pulviscolo sahariano in sospensione. Intanto aumenta il caldo in Italia, con punte attese fino a 32°C su alcuni settori.

Tempo stabile ancora a lungo

Meteo – Non sono attese grosse variazioni nel medio periodo: la prossima settimana, che combacierà con l’inizio di ottobre: il modello GFS vede ancora un’espansione del campo di alta pressione sull’Europa e sul comparto Mediterraneo. In questo frangente non si esclude la presenza di qualche piccola goccia fredda in quota in transito anche sull’Italia ma le vere perturbazioni autunnali restano al momento non pervenute. Vi invitiamo dunque a seguirci nei prossimi aggiornamenti meteo, per non perdervi alcuna novità a riguardo!