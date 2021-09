METEO ITALIA: saccatura in avvicinamento e risalita di aria calda, quali novità per la prossima settimana?

Temperature in aumento anche 10 gradi sopra le medie del periodo

Ancora una volta caldo fuori stagione e ancora una volta a causa di una risalita di aria africana indotta dal transito di una saccatura depressionaria. Condizioni meteo in questo ultimo giorno della settimana che saranno stabili su tutta l’Italia, ad eccezione di qualche isolata pioggia sulla Sicilia. Temperature in risalita nelle prossime ore e picco tra Sabato e Domenica quando avremo punte anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie del periodo specie sulle regioni del Centro-Sud. Nel frattempo peggioramento meteo in vista per il Nord con temporali specie da Domenica.

Maltempo al Nord con piogge e temporali anche intensi, poi interessato anche il Centro

Nel corso della giornata di domani nuvolosità in aumento sulle regioni del Nord Italia con addensamenti anche compatti al Nord-Ovest. Condizioni meteo però che si manterranno stabili almeno fino alla serata quando qualche pioviggine inizierà ad interessare Liguria e Piemonte. Fenomeni poi in estensione anche alla Lombardia durante la notte con possibilità di temporali. Condizioni meteo che saranno instabili Domenica con precipitazioni diffuse sulle regioni settentrionali e qualche fenomeni in arrivo anche su Toscana, Umbria e Marche. Maltempo che potrebbe interessare anche altre regioni all’inizio della prossima settimana.

Ultimi giorni di settembre con piogge sparse ma l’anticiclone è sempre in agguato

All’inizio della prossima settimana il peggioramento meteo potrebbe raggiungere anche il Centro Italia e parte del Sud, specie Peninsulare, portando qualche acquazzone o temporale sparso. A seguire evoluzione meteo molto incerta con gli ultimi aggiornamenti dei modelli che vedono fronteggiarsi un vasto e robusto anticiclone delle Azzorre e un’estesa circolazione depressionaria tra Atlantico ed Europa. Sull’Italia potrebbe prevalere l’alta pressione ma con correnti dai quadranti nord-occidentali che porterebbero comunque condizioni meteo localmente instabili.

CONTINUA A LEGGERE​