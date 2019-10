METEO – Autunno nel vivo in ITALIA. Nei prossimi giorni Maltempo in arrivo con molte piogge entro il prossimo weekend

Sarà una settimana piuttosto dinamica

Durante la giornata di oggi, Lunedì 28 Ottobre, sull’Italia avremo condizioni meteo in prevalenza stabili con il sole prevalente al centro-sud e con alcune nubi in transito invece sulle regioni settentrionali. Attenzione solo a qualche pioggia non esclusa sulla Sicilia meridionale e sulle Alpi centro-orientali. Le temperature restano ancora oltre la media di riferimento ma nei prossimi giorni assisteremo ad un cambiamento meteo in tutta Italia.

Si entra nel vivo dell’Autunno anche dal punto di vista meteo in tutta Italia

Piogge in arrivo per la giornata di domani, Martedì 29 Ottobre. Si inizierà dalle regioni più settentrionali per poi procedere lungo lo stivale con i fenomeni concentrati poi lungo le coste adriatiche durante la seconda parte della giornata di Mercoledì 30 Ottobre. Questo sarà solo un assaggio di maltempo autunnale in arrivo in Italia con il prossimo weekend che potrebbe risultare fortemente perturbato.

Previsioni meteo Italia

La formazione di un’ara di bassa pressione sotto le Alpi determinerà un peggioramento meteo in gran parte dell’Italia con piogge e temperature in calo rispetto i valori attuali ancora oltre la media del periodo. Tra la giornata di Martedì e quella di Giovedì 31 Ottobre tutte le regioni Italiane potrebbero vedere l’Autunno di ritorno con piogge e temperature non oltre i 15 gradi in città.