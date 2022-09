METEO AUTUNNO – Ultime PROIEZIONI e TENDENZE per la stagione delle PIOGGE

Italia ancora in compagnia del beltempo

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo italiano! Osservando l’ultimo scatto satellitare si può denotare la quasi totale assenza di nuvolosità sul nostro territorio. Qualche addensamento più compatto si può osservare sul Torinese e su buona parte del Piemonte; nubi sparse anche tra Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Nelle prossime ore una goccia fredda si inoltrerà sull’Europa occidentale, attivando le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per oggi. Peggioramento dunque in arrivo nel weekend, vediamo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici.

Fase di maltempo ai nastri di partenza

Meteo weekend – Peggioramento in avvicinamento nel fine settimana: tra sabato e domenica la situazione sinottica si evolverà con l’affondo di una nuova saccatura sull’Europa occidentale; la goccia fredda attiverà le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Già nelle prime ore di sabato 24 settembre avremo precipitazioni sparse su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. I fenomeni tra pomeriggio e sera investiranno anche le regioni Tirreniche centrali e nella notte il resto del settentrione.

Perturbazione con neve in arrivo?

Tendenza medio-lungo termine – L’affondo della saccatura sulla penisola Iberica potrebbe determinare l’arrivo di aria più fresca al seguito: secondo il modello ECMWF nel medio termine si potrebbe attivare un vero e proprio corridoio di aria Polare che andrebbe a raggiungere l’Italia nella metà della prossima settimana. Questo affondo potrebbe determinare la formazione di un minimo di bassa pressione sul bacino Mediterraneo con piogge, temporali e neve in montagna. Tale dinamica tuttavia dovrà essere confermata successivamente, con i prossimi aggiornamenti meteo. Infine volgiamo uno sguardo dettagliato alle tendenze per la stagione autunnale

Le ultime novità sulla stagione autunnale 2022

La stagione autunnale rappresenta per antonomasia quella delle piogge in Italia. Al momento le tendenze stagionali (elaborate dai principali centri di ricerca) indicano una seconda metà del mese di settembre in media o sotto-media (specialmente ECMWF e NCAR) ed un ottobre per lo più carente di precipitazioni. Solo il modello europeo ipotizza un ottobre con piogge in media e dunque frequenti irruzioni perturbate sul nostro stivale. Se le tendenze di quest’ultimo dovessero essere confermate ci dovremmo preparare al periodo statisticamente più piovoso dell’anno per poi procedere verso la stagione fredda. Trattandosi di una proiezione sul lungo periodo (e quindi affetta da un ampio margine di incertezza) vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

