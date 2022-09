METEO ITALIA – si prepara un’intensa fase di MALTEMPO AUTUNNALE, possibili temporali e nubifragi

Ultima parte di settembre con il maltempo che potrebbe tornare in cattedra

La situazione sinottica attuale vede un modesto afflusso di aria fresca dai quadranti nord-orientali, poche le precipitazioni dunque almeno fino al weekend. A partire dall’ultimo fine settimana di settembre la situazione meteo in Italia potrebbe però cambiare con l’arrivo di un’intensa fase di maltempo. Stando alle ultime proiezioni dei modelli meteo la prossima settimana potrebbe vedere l’Italia nel mirino di temporali e nubifragi anche intensi.

Temperature sotto media ma poche piogge e temporali sparsi, ecco dove

Salvo alcune eccezioni le condizioni meteo in Italia nel prossimi giorni si manterranno abbastanza asciutte. Un campo di alta pressione si estende infatti sull’Europa occidentale fino a raggiungere il Mare del Nord con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Correnti settentrionali interesseranno dunque l’Italia nei prossimi giorni portando temperature da 5 a 7 gradi al di sotto delle medie. Locali precipitazioni in quest ore tra Romagna a Marche e sulla Puglia. Tra pomeriggio e sera condizioni meteo in stabili soprattutto su Calabria e Sicilia, dove anche domani avremo la maggior probabilità di fenomeni.

Meteo weekend: temporali e possibile nubifragi in arrivo sull’Italia

Distanza temporale elevata per i dettagli ma peggioramento meteo sempre più probabile per il weekend. La giornata di Sabato vedrà un progressivo aumento della nuvolosità con prime piogge possibili su Nord-Ovest e regioni tirreniche centrali. Domenica invece, con l’approfondimento di largo minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale, ecco in arrivo temporali e anche locali nubifragi specie su regioni settentrionali, Sardegna e centrali tirreniche. Ad oggi non si esclude il rischio di fenomeni anche molto intensi sul medio Tirreno. Condizioni meteo più stabili nel frattempo al Sud.

Ultimi giorni di settembre ricchi di precipitazioni? Ecco la tendenza meteo

Clima autunnale sempre più vicino con i principali modelli meteo che iniziano a convergere sulla circolazione generale del prossimo weekend. Seppur con qualche differenza sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano all’inizio della prossima settimana ancora una circolazione depressionaria in discesa verso l’Europa centrale. Questa potrebbe rinnovare per diversi giorni condizioni meteo instabili o perturbate sul Mediterraneo centro-occidentale, Italia dunque in prima fila per altre piogge abbondanti. E’ plausibile che fino alla fine di settembre le condizioni meteo possano restare instabili o a tratti anche perturbate.

