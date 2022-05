METEO – Avvio di GIUGNO con l’anticiclone AFRICANO, ondata di CALDO ANOMALO con punte fino a sfiorare i 40°C

Calo termico in Italia con acquazzoni e temporali

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica attuale che mostra una goccia fredda situata sulla Ionio e in movimento verso est. Allo stesso tempo una vasta circolazione depressionaria colma di aria fresca posizionata sulla Scandinavia si estende verso l’Europa centrale fino all’Italia settentrionale, muovendo correnti fresche da nord verso il Mediterraneo centrale. Questo porterà ancora piogge al Nord-Est, sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche e nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali colpiranno le zone interne del Centro-Sud. Le temperature subiranno una generale diminuzione, portandosi in media con quelle del periodo ed anche sotto media al Nord.

Prossimi giorni con tempo in miglioramento

Nel corso dei prossimi giorni la goccia fredda si allontanerà verso il Mar Ageo e poi verso l’Europa orientale e la vasta circolazione depressionaria si allungherà dal Mar Baltico verso l’Atlantico, mentre sul Mediteranno inizierà a rimontare l’alta pressione africana. Condizioni meteo quindi in miglioramento in Italia, specie al Centro-Sud, mentre delle correnti umide occidentali di natura atlantica potranno portare ancora qualche pioggia al Nord. Temperature in graduale aumento ma con caldo ancora contenuto. I valori termici risulteranno infatti in linea con le medie del periodo al settentrione e di poco sopra la media al Centro-Sud

Con il mese di giugno arriva l’anticiclone africano

Per l’avvio del mese di giugno e dell’estate meteorologica i principali modelli mostrano l’anticiclone africano estendersi sul Mediterraneo e parte dell’Europa, con asse del promontorio dall’Algeria verso i Balcani passando per la Penisola Italiana, mentre una vasta circolazione depressionaria sarà ancora presente alle alte latitudini, tra Atlantico settentrionale e Scandinavia. Questo porterà tempo stabile e soleggiato in Italia, specie al Centro-Sud, mentre delle correnti umide di natura atlantica potranno a tratti interessare il Nord portando qualche pioggia. Temperature in netto aumento, come vedremo di seguito.

Ondata di caldo anomalo con punte fino a sfiorare i 40°C

L’espansione dell’anticiclone africano verso nord-est porterà avvezione di aria calda sul Mediterraneo centrale e sulla Penisola Italiana, dove i valori termici si porteranno di 6-8 gradi sopra la media del periodo. Temperature quindi in netto aumento, con massime diffusamente sopra i 30°C, intorno ai 33-36°C sulle pianure del Centro-Sud e delle Isole. Non si escludono punte fino a sfiorare i 40°C sulle zone interne della Sardegna e sul Tavoliere delle Puglie. Caldo comunque più contenuto sulle regioni settentrionali, con massime intorno ai 30-32°C in Pianura Padana.

