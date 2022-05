METEO ITALIA – Affluisce aria più fresca con TEMPERATURE in DIMINUZIONE e qualche PIOGGIA, ma poi torna il CALDO AFRICANO

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un vasto promontorio disteso dal Marocco sin verso l’area nord atlantica, posizionando i suoi massimi pressori pari a 1030 hPa a ridosso dell’Islanda. Tale campo altopressorio è affiancato da due saccature polari: la prima dalla Groenlandia si sviluppa lungo i meridiani fino alle medie latitudini, mentre una seconda dal nord della Russia si estende fino al centro Europa ed influenzando anche le condizioni meteo sul bacino centrale del Mediterraneo. Prossima settimana più stabile con caldo in nuovo aumento.

Meteo Italia, domenica 29 maggio

L’aria fresca collegata alla saccatura presente sul centro Europa ha fatto il suo ingresso sulle regioni settentrionali, portando un brusco peggioramento del tempo ed un calo consistente delle temperature. Vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna sull’Italia. Al Nord: Al mattino molte nuvole diffuse su tutti i settori con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Alpi e Appennino settentrionale, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sulle Alpi, variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 1800-2100 metri. Temperature minime e massime in diminuzione, con valori diurni che difficilmente si porteranno oltre i +19/+21°C. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con precipitazioni sparse sui settori interni della Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie sui settori interni ma con sconfinamenti verso l’Adriatico. In serata residue precipitazioni specie tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge su Campania e Calabria tirrenica, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali specie sulle regioni peninsulari; maggiori schiarite su Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali

Avvio della prossima settimana più stabile, salvo residui disturbi

La prossima settimana inizierà con tempo in generale miglioramento, in seguito ad un nuovo aumento del campo barico sul bacino del Mediterraneo. Lunedì 30 maggio avremo infatti tempo mediamente stabile su gran parte del Paese con la giornata che trascorrerà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, salvo nubi ancora diffuse sulle regioni settentrionali. Residui disturbi a prevalente ciclo diurno potranno attardarsi tra Umbria, Marche e zone interne della Toscana, nonché sul Triveneto. La settimana proseguirà con tempo stabile lungo le coste ed in pianura, mentre qualche acquazzone a ciclo diurno potrà ancora interessare i settori alpini e l’Appennino centro-settentrionale. Caldo intenso quindi con le ore contate, ma potrebbe tornare per l’avvio di giugno con rischio punte massime fino a +40°C. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Ondata di caldo per il ponte del 2 giugno

Il calo delle temperature in atto sull’Italia sarà solo momentaneo, con le colonnine di mercurio che già dalla prossima settimana si porteranno nuovamente oltre le medie del periodo. Mese di giugno che vedrà il ritorno del caldo intenso per una nuova espansione dell’anticiclone nord africano, con caldo che potrebbe essere addirittura superiore a quello appena trascorso con punte localmente fino a +40°C sulle zone interne del centro-sud ed Isole Maggiori. Rimanete aggiornati!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni