Meteo – Avvio di Giugno incerto, con temporali a ripetizione in Italia

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano e buona festa della Repubblica! Anche quest’oggi la situazione sinottica risulta invariata in europa, mostrando da più giorni un campo d’alta pressione sbilanciato tra Atlantico e Isole Britanniche con massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Nello stesso momento un corridoio instabile resterà attivo per molti giorni sul Mediterraneo condizionando il tempo specie nel corso del pomeriggio e dando adito a forte instabilità in particolar modo sui settori montani. Vediamo insieme le previsioni dettagliate per oggi.

Previsioni meteo per il 2 Giugno

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la festa della Repubblica: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini con sconfinamenti verso le pianure specie sui settori centro-orientali. In serata ancora piogge e temporali sparsi possibili tra Alpi e Pianura Padana ma in esaurimento. Al Centro: Al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata tempo nuovamente asciutto con ampie schiarite, salvo residue piogge sul Lazio. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulle zone interne Peninsulari.

Primo weekend di Giugno altalenante

Meteo weekend – Condizioni meteo che nel fine settimana non subiranno cambiamenti sostanziali con temperature in media o sopra la media su gran parte del continente europeo. L’anticiclone delle Azzorre continuerà a presenziare tra Islanda e Gran Bretagna manifestando i suoi massimi su questi settori (con valori di pressione fino a 1030 hPa). Qualche disturbo in più sarà possibile nella giornata di Sabato specie al nord Italia, dove infiltrazioni d’aria relativamente più fresca in quota porteranno piogge e temporali tra il mattino ed il pomeriggio. Domenica con l’ipotesi di un cavetto d’onda che potrebbe coinvolgere anche il centro-sud.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo Estate: stagione al via, ecco le ipotesi per il lungo termine

E’ iniziata l’Estate meteorologica, stagione che tra tutte rappresenta il periodo di maggior stabilità e caldo (salvo alcune eccezioni); vediamo intanto di formulare una tendenza per il lungo termine con l’utilizzo delle ultime emissioni stagionali del modello Europeo: partiamo dal dire che in epoca di global warming l’estate è una stagione che difficilmente fallisce. Stanno infatti aumentando le ondate di caldo in frequenza e intensità così come anche le notti tropicali. Diversi modelli mostrano comunque almeno per l’area mediterranea un’estate più clemente rispetto alla scorsa. Per giugno 2023 diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Sotto il profilo delle precipitazioni potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

Il mese di luglio 2023 potrebbe vedere l’alta pressione spostare i suoi massimi verso l’Europa centrale con frequenti rimonte che porterebbero temperature sopra media anche in Italia ma con molti temporali pomeridiani. Nessun particolare segnale invece per il momento per il mese di agosto 2023. Seguite comunque costantemente tutti gli aggiornamenti sull’evoluzione meteo per l’estate 2023.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.