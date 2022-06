METEO – Avvio di LUGLIO tra CALDO AFRICANO e rischio TEMPORALI, la tendenza

Weekend più stabile con caldo in aumento sull’Italia

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo sull’Italia sono caratterizzate dalla stabilità, grazie al rinforzo di un promontorio di matrice subtropicale. Qualche disturbo a ciclo diurno potrà rinnovarsi su Alpi ed occasionalmente sui rilievi appenninici di Abruzzo, Molise e Campania, ma si tratterà di fenomeni localizzati e di breve durata. Caldo in aumento in seguito all’arrivo di masse d’aria in risalita dal nord Africa, responsabili del caldo anomalo atteso nei prossimi giorni sull’Italia quando si potranno toccare ed in alcuni casi superare i +40°C.

Giugno termina tra caldo rovente al centro-sud e qualche temporale al nord

La prossima settimana vedrà l’Italia interessata da un’intensa nuova ondata di calore. L’anticiclone nord africano si espanderà nuovamente verso il Mediterraneo centrale, alimentato da masse d’aria roventi in risalita dall’entroterra sahariano. Isoterme ad 850 hPa che al centro-sud raggiungeranno i +25/+27°C in libera atmosfera con lo zero termico che schizzerà oltre i 4000 metri. Le temperature si porteranno rapidamente al di sopra dei +35°C al centro-sud, Isole e zone a sud del Po, con punte fino a +40/+42°C su Puglia, Sicilia, Metaponto ed occasionalmente lungo la valle del Tevere. Non solo caldo africano, ma anche forti temporali. Il passaggio di un impulso instabile sulle regioni settentrionali, porterà un brusco peggioramento del tempo con forti temporali e grandinate attese per martedì 28 giugno.

Meteo luglio: avvio del mese con caldo ancora intenso su parte d’Italia

Meteo Luglio – L’Estate entrerà nel vivo con il mese di luglio, statisticamente il più caldo e secco della stagione, specie nella sua seconda parte. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti del centro di calcolo europeo ECMWF, il caldo potrebbe proseguire senza sosta su gran parte del bacino del Mediterraneo centro-meridionale, in seguito ad un’invadenza sempre frequente dell’anticiclone nord africano. L’ITCZ, a conferma, nell’ultima settimana si è portato al di sopra della media del periodo, contribuendo quindi nel prosieguo della stagione ad una maggiore spinta verso le latitudini europee dell’anticiclone africano. Tempo stabile con caldo intenso specie sulle regioni centro-meridionali con picchi locali di +40°C saranno quindi probabili anche ad inizio luglio, con l’ondata di caldo in arrivo per la fine di giugno che potrebbe quindi essere piuttosto duratura. Caldo anche sul nord Italia, dove tuttavia non si escludono fugaci break temporaleschi in seguito ad infiltrazioni umide in quota, specie per i settori a nord del Po.

Estate rovente al centro-sud, tra alti e bassi al nord?

La stagione estiva è partita decisamente forte sull’Italia con caldo anomalo che va avanti ormai dalla fine di maggio ed ha subito un incremento nelle ultime settimana. Come anticipato il mese di giugno e l’avvio di luglio saranno caratterizzati ancora da caldo intenso con possibili valori record al centro-sud e Sicilia. Il prosieguo della stagione potrebbe vedere condizioni meteo stabile e molte calde secondo gli ultimissimi aggiornamenti, specie al centro-sud, maggiormente esposte alle risalite calde dal nord africa. Le regioni settentrionali vedranno invece un’alternanza tra parentesi calde ad altre instabili con rischio forti temporali, per via di una vivace attività depressionaria che potrebbe proseguire tra il vicino Atlantico ed il centro Europa. Rimanete aggiornati!

