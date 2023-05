Meteo – Avvio di Maggio tra alta pressione ed ancora variabilità. Ecco le previsioni

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Una goccia fredda è posizionata sulla nostra penisola, con aria fredda in quota ed un minimo pressorio di 1010 hPa. Questa configurazione dispensa ancora maltempo sulle regioni settentrionali e lungo la fascia Adriatica, fino a raggiungere il sud Italia. Nel corso della giornata il maltempo insisterà ancora tra Veneto ed Emilia Romagna, come vedremo nelle previsioni nel dettaglio.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 2 Maggio: Al Nord: Al mattino molte nuvole con piogge e acquazzoni sparsi su Triveneto ed Emilia Romagna, anche a carattere di temporale, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. In serata piogge che insistono soprattutto sulla Romagna, anche a carattere di temprale, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle zone interne. In serata ancora precipitazioni su gran parte delle regioni, più asciutto sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo su tutte le regioni con temporali anche intensi su Molise e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi soprattutto sui settori Peninsulari.

Ancora instabilità al centro-sud per conto di una goccia fredda

Tendenza meteo – L’azione della goccia fredda garantirà ancora instabilità sulla nostra penisola, specialmente sulle regioni meridionali; il suo moto verso il mar Ionio permetterà la formazione di piogge e temporali anche di forte intensità nel corso delle ore pomeridiane. Dalla giornata di Giovedì i fenomeni risulteranno sempre più esigui, a causa della contestuale espansione di un promontorio d’alta pressione di matrice Azzorriana.

Alta pressione più invadente nella seconda metà della settimana

I principali modelli matematici concordano per la maggiore invadenza di un promontorio d’alta pressione dalla seconda metà della settimana: questo si sposterà dal Mediterraneo occidentale verso la nostra penisola, portando tempo più asciutto. Condizioni meteo dunque più stabili anche nel primo weekend di maggio con temperature in rialzo ma senza eccessi. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano tra Sabato e Domenica tempo per lo più asciutto su tutta la Penisola anche se la stabilità potrebbe non durare per molto.

