Meteo Italia – prosegue la fase instabile con piogge e temporali ma nel weekend torna l’alta pressione

Maltempo nelle prossime ore con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità

Situazione sinottica all’avvio di maggio che vede una vasta circolazione depressionaria, con aria fredda in quota e un minimo al suolo intorno a 1010 hPa, attiva sul Mediterraneo centrale. Mattinata odierna con piogge e temporali sparsi soprattutto su Nord-Est, Emilia Romagna, settori adriatici del Centro e regioni Peninsulari del Sud. Nel corso della giornata il maltempo insisterà ancora tra Veneto ed Emilia Romagna. Condizioni meteo instabili anche al Centro-Sud con possibilità di temporali.

Goccia fredda verso il Mar Ionio e temporali che si attarderanno soprattutto al Centro-Sud

Tra oggi e domani la circolazione depressionaria e la goccia fredda in quota si sposteranno verso il Mar Ionio. Condizioni meteo ancora instabili in Italia con piogge e temporali sparsi localmente anche di forte intensità. Fenomeni che tra Mercoledì e Giovedì si concentreranno pian piano soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Temperature in lieve calo e valori in media o poco sotto per gran parte della settimana. Netto miglioramento meteo con l’arrivo del weekend.

Promontorio anticiclonico in rimonta da Venerdì, tempo più stabile nel weekend ma non per molto

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano tra Venerdì e il weekend la rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale con interessamento anche dell’Italia. Condizioni meteo più stabili dunque nel primo weekend di maggio con temperature in rialzo ma senza eccessi. Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano tra Sabato e Domenica tempo per lo più asciutto su tutta la Penisola anche se la stabilità potrebbe non durare per molto. La stessa giornata di Domenica potrebbe vedere l’arrivo di una saccatura con tempo in peggioramento al Nord.

CONTINUA A LEGGERE​

Prima metà di maggio che resta molto dinamica con alternanza tra perturbazioni e fasi asciutte

Piogge e temporali nella prima settimana di maggio che lasceranno però il posto a condizioni meteo più stabili con l’arrivo del weekend. In linea generale principali modelli che propendono per una prima metà del mese molto dinamica con clima nel complesso fresco e spesso anche instabile o perturbato. Anche se la distanza temporale è ancora elevata sono diversi i modelli che mostrano una nuova perturbazione atlantica in arrivo all’inizio della seconda decade.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.