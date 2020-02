METEO BARI – SOLE e STABILITA’, arrivano novità di MALTEMPO nella prossima settimana, ecco le previsioni

Bel tempo in tutta Italia, salvo locali eccezioni

Già a partire dalla giornata di ieri l’Anticiclone ha nuovamente spazzato via le correnti instabili che hanno rapidamente interessato l’Italia nel giorno di San Valentino. Come è spesso accaduto durante quest’inverno d’altronde, l’Alta pressione difficilmente ha mollato le aree del Mediterraneo centro-occidentale e quando lo ha fatto lo ha fatto solo per qualche giorno. Tempo dunque stabile e asciutto su gran parte della Penisola, salvo qualche locale pioviggine sulla Liguria grazie all’ispessimento dello strato nuvoloso. Cieli soleggiati anche in quel di Bari, come vedremo.

Previsioni meteo Bari oggi

La giornata odierna di Bari è trascorsa fin ad ora all’insegna della stabilità, grazie agli effetti portati al suolo da parte dell’Anticiclone afro-azzorriano. I cieli infatti si sono mostrati soleggiati per tutto il giorno e rimarranno sereni pure nel corso della serata corrente. L’Anticiclone tuttavia, oltre ad apportare condizioni meteo di stabilità, porta anche temperature oltre la media del periodo, con gli estremi termici giornalieri che misurano oggi +6°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +14°C.

Domani ancora soleggiato e lieve aumento dei valori massimi

Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 17 febbraio non si prevedono particolari variazioni dal punto di vista meteorologico sulla città di Bari, con cieli che fin dal mattino si presenteranno sereni e tali rimarranno fino al termine della serata stessa. Se sotto il profilo meteorologico dunque non giungono novità, esse giungono sul fronte termico: mentre le minime si stabilizzeranno attorno ai valori odierni, le massime subiranno un lieve possibile aumento.