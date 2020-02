METEO BARI – SOLE e TEMPERATURE in AUMENTO nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Clima primaverile e tempo soleggiato in Italia

Anche oggi, così come da qualche giorno a questa parte, le condizioni meteo risultano generalmente stabili in tutto il Paese, grazie ad una coltre anticiclonica che è tornata ad avvolgere lo stivale. Oltre a portare il bel tempo in Italia però, tale Anticiclone (di matrice sub-tropicale) è responsabile anche di temperature piuttosto elevate per il periodo che stiamo vivendo, con valori termici di diversi gradi sopra la media di riferimento, soprattutto nelle Isole Maggiori dove localmente sfiorano i +22°C. A ciò, c’è da sottolineare che non è oggi l’ultimo giorno di Alta pressione e non sarà nemmeno il più caldo. Stesse condizioni termodinamiche le ritroviamo a Bari, come vedremo.

Previsioni meteo Bari oggi

La giornata odierna di Bari è passata in cavalleria all’insegna della stabilità, con cieli che sono risultati fin dal mattino soleggiati e tali son rimasti fino a questa sera, con l’assenza completa di qualsiasi disturbo nuvoloso. Tale situazione è possibile grazie ad una rimonta anticiclonica di matrice africana sulla nostra Penisola, con temperature ovunque oltre la media del periodo: gli estremi termici giornalieri del capoluogo pugliese si aggirano infatti tra i +8°C di minima e i +12°C di massima circa.

Domani soleggiato con temperature in aumento

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 23 febbraio non giungono particolari notizie a Bari sul fronte meteorologico, con i cieli che rimarranno pressoché sereni anche per tutto il giorno in questione. Qualche novità arriva però sotto il profilo della temperatura, con l’Anticiclone che acuirà i suoi effetti causando un innalzamento delle temperature massime in città. Minime che invece stazioneranno sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.