METEO – BEL TEMPO e STABILITA’ generale in ITALIA, ma prossimi giorni caratterizzati da qualche TEMPORALE: i dettagli

Generale stabilità sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili sull’Italia nella giornata odierna, dopo che il maltempo soprattutto nel pomeriggio di ieri ha interessato le aree nordorientali a causa dell’abbassamento di un flusso di correnti perturbate in direzione, per l’appunto, dello stivale. L’Alta pressione di matrice subtropicale ha infatti preso il sopravvento, portando non solo generale stabilità, ma anche un aumento delle temperature.

Temperature in sensibile aumento al centro-sud

Dunque a tale situazione di generica stabilità sulla nostra Penisola si sta associando un consistente aumento delle temperature che riguarda soprattutto le regioni centro-meridionali, con i valori termici che raggiungono picchi più che estivi e che sfiorano i +40°C nelle pianure interne della Sicilia. Tale situazione è accompagnata da cieli perlopiù sereni o al più poco nuvolosi, con bel tempo protagonista pressoché sull’intero territorio nazionale.

Prossime ore insiste la stabilità, ma da domani parte qualche temporale

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo non incorreranno in sostanziali variazioni, con l’Alta pressione di matrice africana che si manterrà dunque dominante sullo scenario meteorologico del Mediterraneo stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò si tradurrà in condizioni atmosferiche di generale stabilità nella serata odierna, accompagnate ancora una volta da cieli sereni o al più poco nuvolosi e con temperature pienamente estive, in aumento rispetto ai passati giorni. A partire da domani domenica 3 luglio tuttavia, qualche rovescio potrebbe tornare a colpire alcune aree del Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Prossimi giorni temporali specie sull’arco alpino

E’ soprattutto nella fattispecie di domani domenica 3 luglio che le condizioni meteo potrebbero tornare a peggiorare sull’estremo nord della nostra Penisola e in particolare sul settore alpino dove, nel pomeriggio, è attesa la formazione e lo sviluppo di qualche locale temporale. Nel corso dei prossimi giorni e a partire già dall’inizio della settimana poi il maltempo potrebbe sconfinare dalle Alpi presso le pianure adiacenti, ma sulla cui previsione torneremo in maniera più approfondita e dettagliata nei prossimi editoriali.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni