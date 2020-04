METEO – BEL TEMPO generale in ITALIA, ma anche qualche PIOGGIA, ecco dove e l’evoluzione delle prossime ore

Primavera al via

La situazione da satellite appare piuttosto delineata quest’oggi in Italia, con la Penisola spaccata meteorologicamente a metà: sulle regioni centro-settentrionali persistono le condizioni di assoluto bel tempo con cieli in prevalenza completamente sgombri dalle nubi grazie agli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano, mentre al sud si risente di qualche flusso instabili proveniente da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale, con qualche pioggia, come vedremo nei paragrafi successivi.

Temperature fino a +21°C al centro-nord

Nella giornata odierna nello specifico, oltre ad aumentare in maniera sensibile i valori minimi di temperatura, sono schizzati improvvisamente in alto anche quelli massimi. Già a partire da oggi infatti, le temperature si registrano oltre la media del periodo in quasi tutto il territorio nazionale, con +20°C diffusi sull’Italia e picchi fino a +21°C sulle regioni nordoccidentali. Clima dal sapore tipicamente primaverile.

Qualche pioggia interessa la Calabria

La perturbazione che sta colpendo in queste ore (e già da ieri) principalmente il Mediterraneo orientale, non manca di apportare qualche effetto anche sulla nostra Penisola. Mentre a prevalere ieri sulla totalità del territorio nazionale è stato l’Anticiclone, oggi i flussi instabili hanno la meglio sulla Calabria, dove sono in atto locali e deboli piogge, in un contesto comunque molto nuvoloso su tutto il territorio regionale.