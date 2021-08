METEO – BEL TEMPO salvo locali eccezioni per FERRAGOSTO, poi arriva il MALTEMPO: i dettagli

Malgrado come scritto in precedenza le termiche più alte alla quota di 850hPa si concentrino ormai sulla Penisola iberica e in particolare sulla Spagna, le temperature che si registrano anche oggi sul nostro Paese si evidenziano comunque oltre la media del periodo di alcuni gradi, specie sulle regioni settentrionali. Esse infatti si accingono a raggiungere il picco di quest’ondata di calore nella giornata di domani domenica 15 agosto, come vedremo nel presente editoriale. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Picco di caldo in arrivo al nord, fino a +40°C in Pianura Padana. Poi maltempo

Per quanto riguarda il discorso termico, le temperature continueranno a registrare valori elevati ed oltre la media del periodo un po’ in tutto il Paese. In particolare sulle regioni settentrionali tuttavia, sarà previsto l’apice di quest’ondata di calore, come accennato in precedenza: molte località della Pianura Padana potrebbero infatti sfiorare o raggiungere i +40°C. A partire però fin dagli inizi della prossima settimana discenderà aria più fresca dai quadranti settentrionali, in grado di portare non solo una sensibile rinfrescata, ma anche il maltempo, su cui approfondiremo però nel corso del pomeriggio.