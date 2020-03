METEO – Benvenuta primavera, ma l’ANTICICLONE inizia a cedere, MALTEMPO in ITALIA, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Primo giorno di primavera astronomica, ultimo di una seconda decade prevalentemente stabile

La giornata di oggi segna ufficialmente anche l’inizio della primavera astronomica, dopo che quella meteorologica è iniziata il 1° marzo. L’equinozio di primavera si è compiuto nelle prime ore di questa notte, ma a livello meteorologico, al netto di giornate pressoché stabili su tutto il territorio nazionale nei passati giorni, quest’oggi le condizioni meteo sono peggiorate soprattutto sulle regioni settentrionali, grazie ad un primo cedimento dell’Alta pressione.

Aumento della nuvolosità al nord

Nella giornata odierna dunque un flusso umido in scorrimento lungo il Mediterraneo grazie ad un primo cedimento dell’Alta pressione ha causato un aumento generale della nuvolosità sulle regioni settentrionali, ma anche sulla Toscana. La copertura nuvolosa non è esente dal portare persino qualche precipitazione localizzata sul nord Italia, in special modo Lombardia e piacentino. Altrove il tempo rimane piuttosto asciutto.

Nelle prossime ore ancora maltempo localizzato

Nelle prossime ore l’azione di un flusso umido di origine atlantica in scorrimento lungo il Mediterraneo continuerà ad apportare maltempo localizzato su alcune aree settentrionali, con l’interessamento entro serata anche di qualche area di Trentino e Veneto, soprattutto nelle zone di confine tra le due regioni. I fenomeni saranno comunque perlopiù di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo generalmente scarsi.