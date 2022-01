METEO – BLACK-OUT dell’INVERNO con il ritorno dell’ALTA PRESSIONE e con NEBBIE nel WEEKEND, i dettagli

Maltempo tornato protagonista sull’Italia con neve fin su Roma

A seguito del miglioramento delle condizioni meteo registrato ieri e dovuto all’ingresso di correnti sì fredde, ma secche sullo stivale, il tempo è tornato a peggiorare fin dalle prime ore della notte odierna, interessando dapprima l’Abruzzo ed estendendosi successivamente al largo del Lazio dove la neve è scesa a quote molto basse e fino a raggiungere molti quartieri della Capitale tra la notte e la mattina e dove si è poi osservato un nuovo miglioramento.

Ieri pausa, ma con violente raffiche di vento al sud, paura in Calabria

Come anticipato precedentemente, nella giornata di ieri si è verificata una generale pausa dal maltempo che ha interessato pressoché l’intero territorio nazionale. Tuttavia, se dal punto di vista puramente meteorologico non si sono notificate piogge di rilievo, rilevante è invece stata la ventilazione in alcuni settori del Paese, soprattutto a quelli della Calabria dove è stata responsabile del crollo di un grosso albero su una scuola materna.

Black-out dell’inverno in arrivo con l’Anticiclone

Se nel corso delle prossime ore il maltempo insisterà ancora su alcune zone della nostra Penisola (scopri quali), va tuttavia osservato dalle immagini satellitari un progressivo allontanamento del vortice depressionario che favorirà entro la seconda parte di domani giovedì 13 gennaio un miglioramento delle condizioni meteo. Verso questa tendenza anche i principali centri di calcolo che osservano un Anticiclone azzorriano in splendida forma tornare ad elevarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, assicurando generale stabilità nei prossimi giorni. E il weekend?

