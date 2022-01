METEO – La NEVE fa irruzione a ROMA nella notte, grazie al NOCCIOLO d’aria FREDDA continentale

Condizioni meteo in Italia

Salve e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Centro Italia alle prese con un’altra perturbazione, che ha visto il transito nelle ore notturne di una goccia fredda in quota accompagnata da precipitazioni anche a carattere nevoso fino a bassissima quota. Dal satellite si denota la presenza di nubi più consistenti sui settori costieri del Lazio, sull’Abruzzo e sui settori peninsulari del sud Italia. Vediamo la dinamica che ha portato questo peggioramento notturno.

Passaggio di una goccia fredda in quota

Stanotte una rapida retrogressione di una goccia fredda di matrice continentale ha apportato nevicate fino a quote molto basse in Italia: fenomeni nevosi (con anche accumulo) a partire dai 200 metri su Marche, Abruzzo e Lazio. Le precipitazioni tra la notte e la mattina si stanno spostando rapidamente da nord-est verso sud-ovest coinvolgendo anche i settori costieri. Alta pressione successivamente in rinforzo, con maggiori spazi di sereno anche al centro-sud.

Lento miglioramento nel corso della giornata

Da quest’oggi le condizioni meteo al centro-sud subiranno un lento e progressivo miglioramento, grazie all’espansione di un vasto campo d’alta pressione: l’anticiclone azzorriano si radicherà ancora una volta sull’Europa centro-occidentale, raggiungendo i suoi massimi sulla Gran Bretagna (fino a 1040 hPa). Questa situazione dovrebbe prolungarsi fino al fine settimana, regalandoci qualche giornata più soleggiata. Infine vediamo quali sono state le aree che sono state interessate dalle nevicate nell’area romana.

