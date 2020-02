METEO BOLOGNA – Cieli disturbati dalla NUVOLOSITA’, schiarite a partire da stasera, ecco le previsioni

Rapida ondata di maltempo sulle regioni centro-meridionali della Penisola

Il dominio dell’Alta pressione termina, seppur brevemente, con la giornata odierna: il passaggio del fronte freddo di una perturbazione nordatlantica ha determinato e continua a determinare maltempo sul nostro Paese. Fin ora l’instabilità ha coinvolto esclusivamente le regioni centrali sia adriatiche che tirreniche, ma nel corso della serata corrente si trasferirà anche sulle regioni meridionali peninsulari. Piogge e possibili locali temporali si abbatteranno sul settore adriatico meridionali, accompagnati da un calo delle temperature talvolta anche sensibile. Dalle piogge è stata esclusa Bologna dove tutt’ora persistono condizioni meteo di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Bologna oggi

Bologna, così come la maggior parte delle grandi città del nord Italia (se non la totalità delle stesse), è stata esclusa dall’ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto le regioni centrali italiane e che ora sta coinvolgendo il settore adriatico meridionale. Cieli da poco a parzialmente nuvolosi sono stati caratteristici della giornata odierna, anche se nel corso della serata sono attese persino delle schiarite. Tutto ciò si inserisce in un contesto che di invernale ha ben poco: le temperature minime registrate si aggirano infatti oggi intorno ai +6°C, mentre le massime sono state prossime ai +13°C.

Domani soleggiato e con minime in calo

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 20 febbraio dunque, essa si aprirà all’insegna del cielo sereno grazie alle schiarite che già da questa sera caratterizzano la città di Bologna. Le condizioni meteo rimarranno dunque stabili per tutto il giorno, con tempo asciutto. Le schiarite di questa sera favoriranno il fenomeno dell’inversione termica nottetempo, principale responsabile di un calo delle temperature minime previsto per la giornata in esame. Le massime invece si stabilizzeranno intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.