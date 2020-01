METEO BOLOGNA – NEBBIE in formazione nelle prossime ore, prossimi giorni con qualche disturbo nuvoloso, ecco le previsioni

Continuano a essere evidenti gli effetti dell’Anticiclone su gran parte della Penisola

Sulla maggior parte del Paese prevalgono ancora una volta nella giornata odierna gli effetti dell’Alta pressione di origine azzorriana, con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Qualche annuvolamento più massiccio si ritrova lungo le regioni settentrionali grazie a nuvole a bassi strati. Tali condizioni meteo resisteranno anche per tutto domani, con temperature che aggireranno comunque attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra. Ciò detto, come vedremo, vale anche per la città di Bologna.

Qualche pioggia residua sulla Liguria

Le prossime saranno le ultime ore di maltempo residuo che imperverseranno sulla Liguria, coinvolta negli ultimi giorni da una blanda circolazione instabile innescata sul Golfo del Leone da un altrettanto debole cavo d’onda di origine atlantica in lieve affondo sulla Francia. Miglioramento dunque atteso entro sera o tarda serata con possibilità ancora di piogge locali e occasionali fino ad allora, con accumuli comunque scarsi se non del tutto assenti.

Previsioni meteo Bologna oggi

La giornata odierna di Bologna è passata in cavalleria come una giornata di prevalente stabilità, sia pure in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Hanno persistito dunque anche oggi le condizioni meteo di stabilità, mentre in serata la subsidenza portata dall’Alta pressione di origine azzorriana, causerà il ristagno dell’aria e la conseguente formazione delle foschie dense o delle nebbie in città. Gli estremi termici giornalieri misurano +4°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +7°C.