METEO BOLOGNA – Nuovo IMPULSO ATLANTICO in arrivo in ITALIA, le PIOGGE torneranno in città, ecco quando

Maltempo al settentrione e sud Italia

Sulle regioni settentrionali si registra una folta nuvolosità con qualche rovescio sulla Lombardia. Per quanto riguarda invece le regioni meridionali, la fase di maltempo iniziata nella giornata di ieri sta proseguendo anche quest’oggi, con rovesci che nel pomeriggio hanno interessato la Calabria e il Salento, prima di un nuovo rapido miglioramento. Tutto ciò è da attribuire ai primi spiragli instabili di una nuova saccatura in arrivo sul nostro Paese e in discesa dai quadranti nordoccidentali. Qualche pioviggine quest’oggi ha interessato anche la città di Bologna, come vedremo.

Regioni centrali terra di mezzo tra i due sistemi perturbati

La giornata odierna è stata invece caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali, dove in molte zone i cieli si presentano addirittura soleggiati dopo le ampie schiarite tra la nottata e la mattinata. Tali condizioni perdureranno fino a stasera, prima dell’arrivo di un nuovo fronte nuvoloso, preludio di un nuovo peggioramento alle porte del Paese. Le temperature rimangono comunque fresche dopo l’abbassamento riscontrato nella giornata di ieri, nonostante il ritorno del sole.

Previsioni meteo Bologna oggi

La giornata odierna a Bologna è risultata a tratti anche molto nuvolosa e non ha mancato di apportare qualche pioviggine in città che ha scaricato un accumulo di pioggia al suolo veramente esiguo, intorno ai 0,3 millimetri. La serata odierna si preannuncia ancora asciutta per il capoluogo emiliano, ma attenzione perché le novità sono in arrivo già dalle prossime ore. Dal punto di vista termico nessuna variazione significativa da segnalare, con una minima di +7°C a cui è seguita una massima di quasi +15°C.