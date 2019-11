METEO BOLOGNA – Oggi MALTEMPO, altre PIOGGE in arrivo in città con CALO TERMICO, ecco quando

Maltempo al centro-nord

La giornata odierna è caratterizzata dall’arrivo di una nuova ondata di maltempo per le regioni centro-settentrionali del Paese, con piogge e temporali che in questo momento stanno interessando i settori nordorientali, ma che nelle passate ore hanno interessato generalmente gran parte del nord e del centro. Sulle regioni centrali le zone più colpite sembrano essere quelle interne per effetto dello stau dovuto alla forte ventilazione dai quadranti sud-occidentali. Qualche pioggia, come vedremo, ha interessato anche Bologna nella giornata odierna.

Ancora prevalentemente asciutto al sud

Le regioni meridionali com’è consuetudine in questi casi (con l’arrivo di una saccatura dai quadranti settentrionali) sono quelle maggiormente al riparo, almeno all’inizio, dalle correnti instabili che poi la maggior parte delle volte arrivano a interessarle nella giornata successiva (e la perturbazione attuale non farà eccezione). Eccezion fatta per la Campania e per il Molise dunque, il tempo risulta prevalentemente asciutto ovunque, malgrado la nuvolosità comunque presente e anche a tratti abbastanza minacciosa su queste zone.

Previsioni meteo Bologna oggi

Per quanto riguarda la città di Bologna dopo essere stata coinvolta anch’essa dal maltempo con accumuli di pioggia al suolo prossimi ai 6 millimetri in città, è atteso un nuovo miglioramento delle condizioni meteo per la serata odierna, in un contesto comunque di nuvolosità anche a tratti minacciosa. Temperature che si tengono ancora su valori piuttosto miti rispetto alle altre città del nord, con minime vicino ai +15°C e massime arrivate oltre i +19°C.