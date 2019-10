METEO BOLOGNA – Stabilità agli sgoccioli, lo SCENARIO sta CAMBIANDO: occhio alle PIOGGE in arrivo, ecco quando

Anticiclone KO, torna il maltempo al centro-nord

Nella giornata odierna si è riscontrata la fine di quel periodo di stabilità che fino alla giornata di ieri aveva interessato tutte le regioni centro-settentrionali con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi e temperature nettamente sopra la media del periodo. Oggi infatti dei rovesci hanno interessato i settori italiani compresi tra lo spezzino e il massese, le regioni nordoccidentali in generale, ma anche duramente il pisano. Nuvolosità sul resto dei settori centro-settentrionali, soprattutto tirrenici. A Bologna non sono state riscontrate precipitazioni significative in giornata, con i cieli che sono però rimasti da nuvolosi a molto nuvolosi.

Goccia fredda riassorbita in Africa, tempo asciutto in tutto il sud

Per quanto riguarda le regioni meridionali e in particolar modo la Sicilia, interessata da una persistente ondata di maltempo che ha coinvolto soprattutto i settori a sud fino alla giornata di ieri, si osserva invece un miglioramento delle condizioni meteo, con tempo più asciutto nonostante ancora qualche annuvolamento. Il miglioramento è dovuto all’esaurimento degli effetti della goccia fredda che quest’oggi è stata riassorbita sulle coste egiziane grazie ad un robusto promontorio anticiclonico locale.

Previsioni meteo Bologna oggi

Nella giornata odierna sulla città di Bologna, come specificato anche in precedenza, non si sono riscontrati fenomeni significativi nonostante i cieli siano risultati spesso particolarmente minacciosi di pioggia. L’accumulo giornaliero odierno segna però 0.0 millimetri e molto probabilmente queste stesse condizioni perdureranno per tutto il resto della serata sul capoluogo emiliano. Gli estremi termici giornalieri in città misurano +13°C di minima e +18°C di massima. La copertura nuvolosa è la principale causa della bassa escursione termica.