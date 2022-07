METEO – BREAK dell’ESTATE a causa di un ATTACCO di MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI e CALO TERMICO? La tendenza

Bel tempo in tutta Italia quest’oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico proiettano condizioni meteo generalmente stabili sull’Italia nella giornata odierna, a seguito di piogge, temporali e occasionali grandinate che, soprattutto nel pomeriggio di ieri, hanno interessato le aree nordorientali a causa di un lieve cedimento dell’Alta pressione subtropicale, la stessa che quest’oggi ha invecepreso il sopravvento, portando non solo generale stabilità, ma anche un aumento delle temperature.

Temperature in aumento ovunque, soprattutto al centro-sud

Dunque a tale situazione di generica stabilità sulla nostra Penisola si accompagna un aumento delle temperature che riguarda mediamente tutto il Paese, ma soprattutto le regioni centro-meridionali, raggiungendo picchi più che estivi e che sfiorano i +40°C nelle pianure interne della Sicilia. A tale situazione si associano inoltre cieli perlopiù sereni o al più poco nuvolosi, con bel tempo protagonista pressoché sull’intero territorio nazionale.

Prima metà di settimana all’insegna del maltempo

A partire per la verità già dalla giornata di domani domenica 3 luglio un flusso di correnti perturbate metterà a dura prova l’Anticiclone, con la formazione e lo sviluppo dei primi temporali localizzati sul settore alpino, specie nel pomeriggio. A seguire tuttavia il flusso atlantico appena menzionato porterà problemi sempre maggiori all’Alta pressione, con maltempo via via più diffuso nella prima metà di settimana, fino ad interessare alcune pianure settentrionali (scopri quando). Il tutto si inserirà in un contesto termico ancora decisamente molto caldo al centro-sud.

Seconda parte di settimana perturbata, con temporali e crollo termico?

Le correnti atlantiche potrebbero prendere gradualmente il sopravvento sulla nostra Penisola nel corso della prossima settimana con l’avvento dei temporali anche piuttosto diffusi, con eventuali possibili grandinate. Attualmente sembra essere favorito per questo tipo di fenomenologia il fianco orientale del Paese, ma non possono essere esclusi attualmente anche i settori tirrenici, con il peggioramento che comunque porterebbe un crollo delle temperature praticamente ovunque sull’Italia, a prescindere o meno dal passaggio del maltempo.

