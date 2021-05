METEO – Breve pausa dal MALTEMPO, forti PIOGGE e TEMPORALI rimangono alle porte dell’ITALIA, i dettagli

Maltempo azionato in Italia

Com’era evidente dal quadro previsionale disponibile nella giornata di ieri, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in prevalenza stabili, ma non mancano piogge e acquazzoni soprattutto sulle regioni nordorientali. In più, estesa copertura nuvolosa interessa i settori centrali, in particolare quelli tirrenici, dove non mancano isolati e rapidi rovesci soprattutto su Lazio ed alta Sardegna. Temperature tutto sommato gradevoli sull’intero stivale, anche se più fresche al nord.

Situazione sinottica europea

Per spiegare questa situazione meteorologica così complessa sulla nostra Penisola bisogna ricorrere al quadro sinottico: un flusso di correnti instabili di origine atlantica spinge verso l'Italia, mettendo a dura prova l'Anticiclone sui settori nordorientali. Contestualmente, l'affondo di una saccatura sulla Penisola iberica, pilotata da un centro di bassa pressione di circa 995hPa sulle Isole Britanniche apre un corridoio umido all'interno del Mediterraneo, con conseguenti rovesci isolati su alcune zone del medio Tirreno.

Breve pausa dal maltempo sullo stivale in serata

Il maltempo attualmente in azione sui settori nordorientali e, in maniera localizzata, sul medio Tirreno andranno migliorando nelle prossime ore, con una pausa che si annuncia già molto breve: stando infatti ai principali centri di calcolo, una perturbazione africana alimentata dalle correnti atlantiche dai quadranti settentrionali risalirà leggermente sul Mediterraneo, provocando condizioni di generale e spiccata instabilità già dalle prime ore della notte di domani lunedì 24 maggio, vediamo dove.

