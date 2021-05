PREVISIONI METEO domani 23 maggio 2021: ITALIA spaccata a metà, con nuove PIOGGE in arrivo su questi settori

Una vasta area depressionaria si trova alle alte latitudini europee, che collega il comparto atlantico con i settori adiacenti alla scandinavia. Su quest’ultima si trova un minimo di bassa pressione che raggiunge i 990 hPa. Un altro minimo di bassa pressione, è situato a sud della Groenlandia e anch’esso raggiunge lo stesso valore di pressione atmosferica. L’alta pressione di origine sub-tropicale risulta più abbassata, con asse trasversale e nelle prossime ore si estenderà gradualmente verso la Grecia e i paesi Balcani.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con qualche pioggia tra Lombardia, Trentino e Triveneto; qualche apertura tra Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio instabilità, con precipitazioni sparse; asciutto con maggiore nuvolosità su Liguria ed Emilia Romagna. In serata residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, con molte nubi altrove. Nuovo peggioramento in arrivo nelle ore notturne. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.