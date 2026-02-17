Meteo – Breve pausa dal maltempo in arrivo in Italia nelle prossime ore: ecco i dettagli

Tempo via via più stabile

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono andate progressivamente migliorando a causa dell’allontanamento della perturbazione che fino alla prima metà di oggi ha comunque portato rovesci e nevicate fin sui monti anche sulle regioni meridionali. Rimane decisamente più stabile e asciutto al nord, in un contesto di cieli che appaiono pressoché sereni. Le temperature hanno subito mediamente un lieve aumento nel pomeriggio in alcune zone dello stivale.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante il quadro in miglioramento i rovesci e gli occasionali temporali che tra questa notte e questa mattina hanno colpito diversi settori dello stivale avevano indotto già ieri la Protezione Civile a diffondere un’allerta valida per oggi per alcune di queste aree. Effettivamente, il maltempo non è mancato come accennato anche nel precedente paragrafo, con condizioni meteo che tuttavia stanno vedendo un progressivo miglioramento in tutto lo stivale.

Breve pausa dal maltempo nelle prossime ore

Al netto di qualche rovescio isolato residuale sulle zone tirreniche della Calabria e della Sicilia, le condizioni meteo appaiono notevolmente più stabili e asciutte su tutto il resto dello stivale. Tale trend ad un miglioramento sarà sostanzialmente confermato nel corso delle prossime ore e, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, inaugurerà una pausa generale dal maltempo che sarà tuttavia breve.

Cieli perlopiù sereni in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola subiranno, in virtù di quanto scritto nel presente paragrafo, un ulteriore miglioramento, favorito da un lieve aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo. In tale contesto, i cieli risulteranno in Italia perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, con clima tardo-invernale.

