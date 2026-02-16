Meteo domani 17 febbraio: residue piogge su alcune regioni ma tempo generalmente più stabile in Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Calabria e regioni adriatiche, neve oltre i 1000-1100 metri. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sulla Calabria. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.