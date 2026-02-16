Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Lunedì 16 Febbraio
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 17 febbraio: residue piogge su alcune regioni ma tempo generalmente più stabile in Italia

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 17 febbraio 2026: condizioni di tempo stabile al Centro-Nord mentre residue piogge interessano le regioni del Sud con neve sui rilievi

Meteo domani 17 febbraio: residue piogge su alcune regioni ma tempo generalmente più stabile in Italia
Previsioni meteo in Italia per domani 17 febbraio 2026

Situazione sinottica europea

Struttura depressionaria che si muove sui settori centro-orientali del continente con un minimo al suolo sui Balcani intorno a 990 hPa. Aria più fredda scorre anche sull’Italia portando residua instabilità. Promontorio anticiclonico che si espande tra Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Profonda circolazione depressionaria più a nord con minimo intorno a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali fenomeni nevosi fino a 400-500 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulle Alpi orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 17 febbraio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Calabria e regioni adriatiche, neve oltre i 1000-1100 metri. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sulla Calabria. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto