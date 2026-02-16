Meteo domani 17 febbraio: residue piogge su alcune regioni ma tempo generalmente più stabile in Italia

Situazione sinottica europea
Struttura depressionaria che si muove sui settori centro-orientali del continente con un minimo al suolo sui Balcani intorno a 990 hPa. Aria più fredda scorre anche sull’Italia portando residua instabilità. Promontorio anticiclonico che si espande tra Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Profonda circolazione depressionaria più a nord con minimo intorno a 975 hPa.
Previsioni meteo per domani, 17 febbraio
Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali fenomeni nevosi fino a 400-500 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulle Alpi orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge solo sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali specie su Calabria e regioni adriatiche, neve oltre i 1000-1100 metri. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento salvo residue piogge sulla Calabria. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.