Meteo – Breve pausa di maltempo sull’Italia, con maggiore stabilità in arrivo nelle prossime ore: i dettagli

Tempo migliore nella giornata odierna

A differenza di quanto registrato spesso nel corso dei giorni precedenti, quando un’ondata di maltempo ha letteralmente travolto la nostra Penisola a causa di una profonda perturbazione che ha causato, peraltro, anche due morti in Campania, le condizioni meteo nella giornata odierna risultano maggiormente stabili e asciutte, con temperature che fanno fede alla media del periodo o appaiono oggi lievemente oltre, in particolare nei valori massimi.

Qualche eccezione sul basso versante tirrenico

Qualche eccezione è stata rappresentata in particolare nella prima parte della giornata odierna dal basso versante tirrenico e in particolare su parte delle aree tirreniche della Sicilia e quelle del reggino, in Calabria, per i cui settori la Protezione Civile aveva anche diramato un’allerta ieri. Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano stabili e asciutte e altrove e lo saranno anche nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale

Il miglioramento nel quale risulta avvolta nella giornata odierna la nostra Penisola è da attribuire ad un timido aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale che approfitta dell’allontanamento della perturbazione che fino alle prime ore della notte di ieri ha interessato lo stivale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo pertanto, le condizioni meteo si manterranno in prevalenza o generalmente stabili e asciutte anche nelle prossime ore, malgrado tale stabilità è destinata comunque a durare una manciata di ore.

Pausa dal maltempo sarà breve

La pausa dal maltempo tuttavia nella quale risulta interessata momentaneamente l’Italia e lo sarà anche nelle prossime ore, sarà breve e inserita all’interno di un contesto climatico che, come detto in precedenza, presenta temperature in linea con la media del periodo o lievemente oltre, in ogni caso piuttosto fresche se non fredde, specie nelle ore notturne. Già da domani venerdì 25 novembre è infatti atteso un nuovo peggioramento sullo stivale sul cui dettaglio previsionale approfondiremo in un apposito editoriale.

