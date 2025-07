Meteo – Breve prefrontale in arrivo in Italia con caldo in intensificazione, ma anche temporali: i dettagli

Peggioramento sulle aree più settentrionali dello stivale

Il lieve affondo del flusso atlantico sul nostro Paese ha generato quest’oggi un peggioramento proprio sulle pianure più settentrionali, dove si azionano forti rovesci e temporali. Appare invece ben diversa la situazione sulle regioni centro-meridionali, alle prese con un robusto promontorio anticiclonico di stampo africano in grado di assicurare generale stabilità con temperature tipicamente estive su questi settori, malgrado cieli non sempre limpidissimi, in particolare sul medio Tirreno.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore

Il maltempo non si arresterà con l’avvento della serata ventura, anzi: il persistente afflusso di correnti più umide e instabili pilotato proprio dal suddetto flusso atlantico alimenterà condizioni di maltempo che si centreranno, più specificamente, sulle regioni nordoccidentali, con fenomeni localmente anche intensi. Da parte sua, il promontorio anticiclonico suddetto non arretrerà, assicurando ancora relativa stabilità e clima estivo al centro-sud.

Breve prefrontale in arrivo in Italia per domani, temperature schizzano fin sui +44°C

Un’onda mobile prefrontale di breve durata interesserà l’Italia nella giornata di domani venerdì 25 luglio: un richiamo di correnti più calde di stampo subtropicale risalirà lungo le regioni centro-meridionali, portando le temperature localmente fin sui +44°C, specie nelle pianure più interne del sud. Il prefrontale usualmente preannuncia l’arrivo di un fronte perturbato, che raggiungerà più decisamente lo stivale nel Weekend, ma che porterà e sta già portando i suoi primi effetti sulle aree più settentrionali.

Maltempo anche intenso in arrivo al nord e Toscana per domani

La linea di maltempo scenderà ulteriormente nella giornata di domani venerdì 25 luglio, raggiungendo la Toscana con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie sull’Appennino Tosco-Emiliano. Instabilità coinvolgerà in maniera sparsa anche il settentrione, ma con fenomeni verosimilmente intensi localmente anche in questo caso, con temperature nettamente più basse di quelle previste al sud e rimanenti aree del centro.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.