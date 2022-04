METEO – Breve STOP al MALTEMPO in arrivo con graduale miglioramento a PASQUETTA, i dettagli

Il fronte di maltempo si è dunque spostato al sud, come scritto precedentemente, dove estende il suo raggio d’azione su parte del settore tirrenico e quello jonico. Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente in queste aree, con l’ingresso di piogge e temporali anche localmente intensi ( scopri dove ). I fenomeni saranno inoltre accompagnati da un calo delle temperature tanto più marcato quanto forti saranno le precipitazioni.

Stop al maltempo fino a metà settimana

La pausa dal maltempo che si registrerà a partire dal pomeriggio di domani lunedì 18 aprile su tutta la nostra Penisola durerà solamente una manciata di ore. Infatti, una nuova saccatura depressionaria di stampo atlantico sembra dirigersi proprio verso il Mediterraneo centrale e agganciare una perturbazione africana che potrà portare piogge e temporali anche intensi da metà settimana in poi. Tale evoluzione inoltre non esclude i primi rovesci isolati o sparsi e perlopiù di debole o moderata intensità sulla Liguria già nella giornata di martedì 19. In tale contesto le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori che si registreranno nelle prossime 24/36 ore, risultando forse addirittura più miti nei valori minimi.