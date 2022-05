METEO – Brusca IRRUZIONE di MALTEMPO nel WEEKEND in ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e possibili GRANDINATE

Goccia fredda ha portato maltempo con disagi; ma sull’Italia continua a prevalere la stabilità

A partire dalla giornata di ieri correnti perturbate di natura atlantica hanno fatto ingresso nel Mediterraneo, con una goccia fredda che va a situarsi non molto distante dalla Sardegna. Tale evoluzione è stata alla base di un’ondata di maltempo che ha coinvolto principalmente il settentrione e i cui effetti si sono manifestati visibilmente fino alla prima parte di oggi, causando persino qualche disagio e danno. La seconda parte della giornata odierna è apparsa e appare tutt’ora infatti tendenzialmente più stabile, ma con isolati e residuali rovesci.

Ancora locali piogge e occasionali temporali in serata

Come appena accennato, isolati e residuali rovesci coinvolgono e coinvolgeranno ancora alcune aree del Paese e in particolare le zone interne della Sardegna e del Lazio, oltre che il nordest dove occasionalmente sono accompagnati da attività elettrica. Già in queste ore e nelle prossime la tendenza è tuttavia a migliorare, con i fenomeni in graduale attenuazione se non proprio in completo esaurimento in molte delle aree di interesse.

Settimana proseguirà con prevalente bel tempo, ma attenzione al weekend

La rimanente parte della settimana feriale trascorrerà così in Italia con condizioni meteo di prevalente stabilità, nonostante la presenza di una goccia fredda che transiterà in direzione delle coste nordafricane. Piogge e temporali riguarderanno sempre i settori montuosi del Paese, principalmente Alpi e Appennini, con qualche rovescio atteso sulla Sardegna sudoccidentale nella serata di domani giovedì 26 maggio. Ma attenzione al weekend quando, stando ai principali centri di calcolo, un forte peggioramento sembra direzionarsi verso lo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e temporali prima al nordest e poi in estensione su tutta Italia

Il transito della suddetta goccia fredda sul sud Italia e il contemporaneo affondo di una saccatura depressionaria in arrivo da nordest provocherà un peggioramento delle condizioni meteo che se nella giornata di sabato 28 maggio riguarderà solo le regioni nordorientali, in quella di domenica 29 si estenderà a buona parte del Paese, con piogge, temporali e possibili grandinate che riguarderanno principalmente sempre i settori interni dello stivale. Tuttavia non sono esclusi sconfinamenti anche piuttosto invasivi, con le temperature attese in generale calo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.