METEO – Forte MALTEMPO con NUBIFRAGI e violente RAFFICHE di VENTO flagellano Milano: rischio DANNI, i dettagli

Italia spaccata a metà tra il maltempo e il caldo africano

L’arretramento dell’Alta pressione di origine africana sulla nostra Penisola ha spaccato a metà l’Italia dal punto di vista meteorologico: il ritorno di piogge e temporali localmente anche intensi riguarda infatti le regioni settentrionali dove qualche disagio è stato arrecato come vedremo nel presente editoriale, mentre al centro-sud la situazione è diametralmente opposta, con le condizioni meteo che appaiono generalmente stabili e accompagnate da temperature ovunque oltre la media del periodo e tipiche del periodo estivo.

Prossime ore maltempo con piogge e temporali insistenti al nord

Il maltempo non è tuttavia destinato ad esaurirsi in serata, quando le piogge e i temporali, talvolta con grandine, potrebbero continuare a colpire alcuni settori del nord Italia (scopri quali) con calo termico al passaggio dei fenomeni, tanto più marcato quanto più intensi saranno quest’ultimi. Condizioni meteo che si manterranno invece più stabili e asciutte sulle regioni centro-meridionali dove insistono gli effetti portati da un campo di Alta pressione di matrice subtropicale.

Violento maltempo flagella Milano e la Lombardia

Una ondata di maltempo per certi versi violenta sta dunque interessando le aree più settentrionali della Penisola in queste ore a causa di un arretramento del campo di Alta pressione. Tra le altre, nelle scorse ore la città di Milano è stata quella nel mirino dei forti temporali e qualche grandinata, con il rischio di qualche danno, con fenomeni intensi anche in altre zone della Lombardia. In serata peraltro le condizioni meteo non tenderanno a migliorare, stando anche a quanto prospettato dai principali centri di calcolo.

CONTINUA A LEGGERE.

Allagamenti e rischio di qualche danno a Milano

Stando a quanto si apprende dal sito “fanpage.it” nelle scorse ore un violento nubifragio con associate qualche grandinata e forti raffiche di vento avrebbero sferzato la città di Milano, dove si temerebbero danni anche infrastrutturali secondo il medesimo sito. Stando a quanto si apprende invece dal sito “milanotoday.it” qualche allagamento si è registrato negli scantinati e persino nelle abitazioni. Diversi (circa una trentina) gli interventi dei Vigili del Fuoco, che si adoperano anche per rimuovere piante e alberi caduti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.