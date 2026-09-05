Meteo – Caldo anomalo senza fine, sarà un weekend con punte che sfioreranno i +40°C

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una depressione pari a 995 hPa in azione sull’Oceano Atlantico, mentre un vasto campo altopressorio insiste sull’Europa sud-occidentale con correnti calde africane sul bacino del Mediterraneo. Flusso umido perturbato principale che scorre ancora alle medio-alte latitudini europee, mentre sull’Italia insistono condizioni meteo estive con caldo intenso.
Sabato estivo su tutta l’Italia
Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un primo weekend dell’autunno meteorologico al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sui settori alpini e prealpini. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo.
Domenica con sole prevalente da nord a sud
Campo barico che si livellerà attorno ai 1020 hPa, favorirà un prosieguo di weekend stabile su tutta l’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese. Stabilità che si rinnoverà anche nel corso del pomeriggio, salvo innocui addensamenti sui settori montuosi, specie alpini. Stellato nottetempo.
Caldo ancora intenso nel weekend con rischio nuovi record
Caldo ancora intenso per il periodo con punte massime che nella giornata odierna potrebbero sfiorare i +40°C sul nord della Puglia ed i +36/+38°C su Basilicata, Marche ed occasionalmente settori meridionali dell’Emilia-Romagna. Dopo i record mensili registrati nella giornata di venerdì 4 settembre nelle stazioni meteorologiche di Milano Linate con +34.7°C, Piacenza San Damiano con +35.8°C e Bologna Borgo Panigale con +35.8°C non si escludono quindi nuovi valori record nel corso del weekend.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.