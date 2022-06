METEO – CALDO anomalo verso l’Europa con picchi di +45°C attesi in SPAGNA, ITALIA inizialmente ai margini

Anticiclone in espansione sull’Europa

La cintura altopressoria torna ad espandersi sulle medie-basse latitudini europee, con i valori barici più elevati inizialmente posizionati tra il Mediterraneo occidentale e la Penisola Iberica. La prossima settimana si preannuncia quindi mediamente stabile su molte Nazioni dell’Europa meridionale, ma con caldo che diverrà intenso e localmente potranno essere abbattuti diversi record, specie tra Spagna, Francia e Germania. L’Italia inizialmente rimarrà ai margini della bolla d’aria calda, seppur con temperature destinate a portarsi al di sopra delle medie del periodo, ma con possibile maggior coinvolgimento nella seconda metà della settimana.

Caldo anomalo verso la Spagna, attese punte di +45°C

Un’ondata di caldo anomalo è atteso sulla Penisola Iberica, con punte fino a +45°C previste in Spagna. La presenza di una lacuna barica a ridosso delle Azzorre, con il suo movimento antiorario favorirà la risalita di masse d’aria molto calde e secche dal Marocco verso la Penisola Iberica. Isoterme fino a +26/+28°C ad 850 hPa sono previste ad inizio settimana sulla Spagna, dove sono attese temperature massime da record per il mese di giugno. Già nella giornata di ieri a Siviglia si sono toccati i +41.6°C, dove oggi si potranno raggiungere i +43°C. Allerta per il caldo intenso emesso dall’Agenzia Meteorologica Spagnola per i prossimi giorni, quando si potranno toccare picchi di +44/+45°C nell’Andalusia con valori localmente anche superiori. Previsti oltre +40°C anche per la città di Madrid ed a Castiglia-La Mancia. Con il caldo tornerà anche il pulviscolo sahariano a rendere ancora più torride le prossime giornate in Spagna.

Bolla d’aria calda in estensione anche alla Francia da metà settimana

La lacuna barica, in azione sul vicino Atlantico, si porterà gradualmente verso il Portogallo nel corso della prossima settimana. In tal modo la bolla d’aria calda traslerà verso levante, espandendosi verso la Francia ed a seguire probabilmente anche sul centro Europa. Da martedì sulla Francia meridionale le temperature saliranno sensibilmente, raggiungendo e superando i +40°C entro la giornata di giovedì tra l’Occitania e la Nuova Aquitania. Prossimo weekend a rischio caldo record anche sul centro Europa, dove non sono escluse locali punte di +40°C anche in Germania. E l’Italia? Vediamo nella prossima pagina quanto e dove farà caldo sul nostro Paese.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo in aumento anche sull’Italia, specie nella seconda parte della settimana

L’Italia rimarrà inizialmente ai margini del “cuore” della bolla d’aria calda. Le temperature si porteranno comunque sia al di sopra delle medie del periodo nei prossimi giorni, con picchi fino a +35°C su Sardegna e Piemonte. Dalla seconda parte della prossima settimana le calde correnti nord africane riusciranno a raggiungere anche i settori occidentali dell’Italia; le temperature subiranno un ulteriore incremento, con possibili punte fino a +38/+40°C tra Piemonte, Emilia occidentale, Sardegna e zone interne delle regioni centrali tirreniche.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.