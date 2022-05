METEO – Caldo ESTIVO alle porte: in agguato la prima ondata di CALORE del 2022, i DETTAGLI

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’Italia è ancora alle prese con aria fresca e instabile in quota: questa ha determinato la formazione di rovesci e temporali diffusi specie sulle regioni del centro-sud ma anche sui rilievi del centro-nord. Fenomeni che andranno a dissolversi in serata ma che localmente potrebbero determinare criticità, smottamenti e locali allagamenti. Vediamo insieme i dettagli delle previsioni meteo per le prossime ore.

Pomeriggio “instabile” in atto: i dettagli

Meteo 9 maggio – Nel corso delle ore pomeridiane avremo rovesci e temporali sull’arco Alpino, con qualche sconfinamento sulla Pianura Padana a ridosso della Lombardia e del Veneto; temporali anche sull’Appennino, tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Su Lazio e Campania saranno possibili sconfinamenti fin verso le zone di Pianura. Fenomeni intensi anche su Calabria, Sicilia e Sardegna; proprio sulle Isole Maggiori si potranno verificare locali acquazzoni con punte fino a 70-80 millimetri. Vediamo la tendenza per la settimana corrente che sarà caratterizzata dalla rimonta di un promontorio di un campo d’alta pressione.

Rimonta anticiclonica per la seconda settimana di maggio

Tendenza meteo – La seconda settimana di maggio sarà caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice azzorriana; questo si andrà ad estendere dall’oceano Atlantico verso oriente abbracciando dapprima la penisola Iberica per poi raggiungere il bacino Mediterraneo. Da domani è previsto un aumento di pressione al suolo e della stabilità atmosferica anche in Italia: qui le temperature potranno raggiungere punte fino a 26-28°C su Pianura Padana, Tavoliere delle Puglie e Isole Maggiori. Prossima settimana che potrebbe regalarci una prima ondata di caldo per questo 2022, con il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale.

Ruggito estivo per la prossima settimana: le ipotesi dei modelli

Sia il modello GFS che quello Europeo concordano per l’inaugurazione di una fase decisamente mite e calda per la prossima settimana: dopo il weekend un promontorio d’alta pressione sub-tropicale potrebbe innalzarsi tra Spagna e Francia coinvolgendo anche l’Italia portando temperature in ulteriore aumento sulla nostra penisola. Questo potrebbe regalarci un vero e proprio assaggio d’estate con valori termici massimi che potrebbero raggiungere anche i +30°C. Tuttavia, essendo ancora la distanza temporale ancora elevata dovremo seguire i prossimi run modellistici per avere conferme. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo.

