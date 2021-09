METEO – CALDO estivo con TEMPERATURE oltre i +30°C al sud ha le ore contate; atteso un deciso CALO nei PROSSIMI GIORNI

Meteo Italia tra maltempo e caldo estivo

Meteo – Le condizioni meteo sull’Italia si presenteranno decisamente differenti tra nord e sud. Mentre le regioni settentrionali verranno ben presto raggiunte da piogge e temporali, localmente anche di forte intensità, quelle meridionali vivranno un weekend dal sapore estivo. Il flusso meridionale pilota masse d’aria ancora decisamente calde per il periodo, con i valori termici che continueranno anche nel weekend a raggiungere valori tipicamente estivi. Un cambio circolatorio è atteso nel corso della prossima settimana, quando correnti settentrionali favoriranno un calo delle temperature.

Temperature di oltre +30°C al sud

Meteo – Sul Mediterraneo meridionale seguitano a transitare masse d’aria molto calde, in risalita direttamente dal nord Africa. Prosegue in tal modo un periodo estivo sull’estremo sud Italia, con le temperature che anche in questo weekend valicheranno la soglia dei +30°C. In particolare, in questo avvio di giornata di registrano valori già di +30/+31°C nel Salento, Calabri centro-meridionale e Sicilia, con punte di +34/+35°C nel catanese e siracusano. Valori più contenuti sul resto del sud Italia, ma sempre gradevoli e superiori ai +25°C.

Attesi picchi di +36°C in Sicilia

Meteo – Le colonnine di mercurio saliranno ulteriormente nelle prossime ore sulle regioni meridionali, raggiungendo picchi di +36°C tra catanese e siracusano, valori prettamente estivi. Isoterme fino a +20°C ad una quota di 850 hPa raggiungeranno la Calabria, dove si attendono valori fino a +34/+35°C nel cosentino, mentre tra Puglia e Basilicata si raggiungeranno i +33°C. Una lieve flessione sui settori Peninsulari è attesa nella giornata di domenica, seppur con valori che potranno ancora localmente raggiungere i +30/+32°C su Puglia, Basilicata e Puglia, mentre sulla Sicilia orientale si potranno ancora localmente superare i +35°C. Un calo più deciso è atteso nel corso della prossima settimana, vediamo i dettagli nella pagina successiva.

